"Pozostanę w Berlinie, by dać przykład". Ostatni list Adolfa Hitlera wystawiony na licytację

Ostatni list Adolfa Hitlera został napisany 24 kwietnia 1945 roku, czyli tydzień przed tym, jak Hitler popełnił samobójstwo 30 kwietnia 1945 roku za pomocą folki cyjanku, strzału w głowę, lub obu tych metod. Wraz z Hitlerem samobójstwo popełniła także jego żona, Eva Braun.

W swoim ostatnim liście przywódca nazistowskich Niemiec upiera się, że pozostanie w kraju, dając tym samym "dobry przykład" wszystkim walczącym o Berlin.

"Pozostanę w Berlinie, aby uczestniczyć, w sposób honorowy, w decydującej bitwie o Niemcy i dać dobry przykład wszystkim pozostałym. Wierzę, że w ten sposób najlepiej przysłużę się Niemcom" - napisał Hitler w liście do feldmarszałka Ferdinanda Schörnera. W dalszej części listu Hitler pisze, że należy podjąć "wszelkie wysiłki", aby wygrać bitwę o Berlin.

Ostatni list Adolfa Hitlera trafi na licytację. Cena wywoławcza to 30 000 dolarów

Ostatni list Adolfa Hitlera trafi na licytację organizowaną przez Alexander Historical Auctions. Prezes firmy, Bill Panagopulos, nazwał ten list "rzadkim znaleziskiem" i określił go mianem "listu samobójczego" Adolfa Hitlera. - Nie ma dziś innych pisemnych dowodów na to, że Hitler zamierzał pozostać i umrzeć w Berlinie. Jest to zasadniczo "list samobójczy” - powiedział Panagopulos w wywiadzie dla "The Sun".

Cena wywoławcza za ostatni list Adolfa Hitlera wynosi 30 000 dolarów. Oprócz ostatniego listu Hitlera na aukcji znajdzie się także list Schörnera do Hitlera, w którym nakłaniał go do opuszczenia Berlina i przejęcia dowodzenia na południu.

"Tylko Ty jesteś gwarancją przyszłej kontynuacji narodu; od Ciebie tylko każdy Niemiec przyjmuje rozkazy, podobnie jak niemieckie siły zbrojne - bezwarunkowo. (...). Tylko ty jesteś Niemcami... Gdybyś upadł, Niemcy też by upadły" - napisał Ferdinand Schörner w liście z 23 kwietnia 1945 roku.

Śmierć Adolfa Hitlera. Czy przywódca nazistowskich Niemiec zmarł w Berlinie?

Jak pisze stacja Fox News, ostatni list Hitlera do Schörnera wydaje się być dowodem zaprzeczającym teoriom spiskowym, według których Adolf Hitler uciekł z Niemiec. Amerykańska stacja informacyjna przypomina, że w 2017 r. CIA odtajniła dokumenty ze śledztwa z 1955 roku, w czasie którego sprawdzano, czy Hitler przeżył wojnę i zamieszkał w Ameryce Południowej. Z dokumentów opublikowanych na stronie CIA wynika, że amerykańska agencja wywiadowcza miała kontakt z byłym żołnierzem SS, który twierdził, że regularnie spotykał się z Hitlerem w Kolumbii. Odtajnione dokumenty pokazują, że badano teorię według której Hitler pracował dla firmy żeglugowej, a następnie uciekł do Argentyny. Jednym z odtajnionych dokumentów jest zdjęcie wykonane w połowie lat pięćdziesiątych, przedstawiające informatora CIA, Phillipa Citroena, z osobą, którą twierdzi, że jest Adolfem Hitlerem. W maju 2018 r. zespół francuskich naukowców badających szczątki Hitlera potwierdził, że przywódca partii nazistowskiej zginął w Berlinie.

