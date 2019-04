Wypowiedzi o LGBT i aborcji pogrążają Rostowskiego na Wyspach. Próbował się wybielać na Wikipedii?

real_marek godzinę temu Oceniono 12 razy 6

PiS i PO światopoglądowo to ten sam rodzaj ludzi. Widać zresztą jak łatwo przechodzą z jednej do drugiej i z powrotem. O Tusku włoskie media pisały onegdaj: prawicowy populistyczny polityk, a on jeszcze chyba najbardziej na lewo. Rostowski to centrum PO, a na prawo od niego stoi połowa Platformy. Na prawo od nich jest jeszcze pół narodu, wyborcy PiS, Kukiza i już jawnie faszystowskiego planktonu. W Polsce ściana po prawej nie istnieje. To co było skrajnie prawicowe w latach 90., to dziś sytuuje się już w centrum lub centrolewicy. Lewica nie istnieje, może coś Biedroń zrobi, ale nie wiem czy w tym dziwnym kraju jest zapotrzebowanie.