Spotkanie Kim Dzong Una i Władimira Putina. Przywódcy uścisnęli sobie dłonie we Władywostoku

Północnokoreański lider Kim Dzong Un i prezydent Rosji Władimir Putin nad ranem czasu polskiego uścisnęli sobie dłonie podczas oficjalnej ceremonii powitania przed siedzibą Dalekowschodniego Uniwersytetu Federalnego, położonego na wyspie w zatoce Ajaks.

Przywódcy udali się na rozmowy w cztery oczy, na które przewidziano około godziny. Potem rozmowy rosyjsko-koreańskie odbywać się będą w szerszym składzie. Według komunikatu Kremla, mają one dotyczyć "dyplomatycznych sposobów rozwiązania problemu broni jądrowej na Półwyspie Koreańskim".

Nie przewiduje się podpisania żadnych oficjalnych dokumentów ani wspólnego oświadczenia polityków. Władimir Putin po rozmowach ma się spotkać z dziennikarzami rosyjskich mediów. Kim Dzong Un odleci do Pekinu na drugie międzynarodowe forum "Pasa i Szlaku".

Spotkanie Kim Dzong Una i Władimira Putina

Przywódca Korei Północnej przybył do Rosji w środę opancerzonym pociągiem. .

Spotkanie we Władywostoku jest pierwszą oficjalną rozmową Kim Dzong Una z Władimirem Putinem. Od czasu objęcia władzy w 2011 roku koreański przywódca kilka razy spotykał się z prezydentem Chin Xi Jinpingiem i prezydentem Korei Południowej Mun Dze Inem. Dwukrotnie rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jednak żadne z tych spotkań nie doprowadziło do porozumienia w sprawie rezygnacji Korei Północnej z programu nuklearnego.

