Norwegia: ogromne pożary strawiły już 700 hektarów lasów, na południu zarządzono ewakuację

REKLAMA

Pożary nękają Europę. Specjaliści mówią, że w tym roku są poważniejsze i bardziej niebezpieczne niż w poprzednich latach, do czego przyczyniła się pogoda w poprzednich miesiącach. Sucha zima i powtarzające się co roku susze doprowadziły do tego, że ogień jest bardzo trudny do opanowania. Jak informują pracownicy Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (Effis), tegoroczne pożary są najgorsze od niemal dekady. Nietypowe jest również to, że zaczęły się już w kwietniu.

Pożary w Norwegii

Z pożarami zmagają się także Norwegowie. Jak informuje BBC, z miejscowości Sokndal na południu Norwegii konieczne było ewakuowanie 160 domostw. Pożary szaleją tam od wtorku, a zapanowanie nad nimi jest niezwykle trudne ze względu na silny wiatr, który "rozsiewa" ogień. W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał, ale władze ostrzegają, aby trzymać się z daleka od miejsc objętych pożarami.

Do tej pory pożary w Norwegii wypaliły 700 hektarów terenu wokół Sokndal, ale lokalne władze obawiają się, że jeśli sytuacja pogodowa się nie zmieni, ogień rozprzestrzeni się dalej. Strażacy próbują zatrzymać go polewając okolice nieobjęte jeszcze ogniem wodą, ale przyznają, że to może nie wystarczyć, jeśli wiatr się nasili. Dodatkowo również nad Norwegię nadciąga ciepły i suchy wiatr znad Sahary.

Nadal nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Ustalono jedynie, że pierwsze zgłoszenie o pożarze w lesie wpłynęło we wtorek po południu. Chodziło o dwie kobiety, które trzeba było ratować z lasu helikopterem, bo ogień odciął im drogę ucieczki.

Brytyjski dziennikarz mieszkający w Norwegii przy opublikowanym filmie z pożaru lasu na górze Løvstakken w Bergen pisze, że strażacy próbują opanować sytuację polewając lasy wodą z helikopterów.

Z ogniem walczą nie tylko Norwegowie - poważne pożary lasów pojawiły się także w Szwecji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. W tym tygodniu informowaliśmy także o pożarach lasów w Polsce. We wtorek spłonęło 15 hektarów lasów w Puszczy Kampinoskiej, a gdy tylko strażacy ugasili ogień, musieli jechać do kolejnego zgłoszenia. W sumie we wtorek doszło do około 100 pożarów w lasach. Oprócz tego było około 200 pożarów traw i prawie 400 interwencji związanych z silnym wiatrem.

Działajmy razem na rzecz ochrony klimatu. Jeśli chcesz pomóc - wpłać datek >>

Greenpeace Gazeta.pl