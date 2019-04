"Sąd nad Judaszem" w Pruchniku. MSZ Izraela reaguje. "Ubolewamy nad antysemickim incydentem"

iksis 24 minuty temu Oceniono 8 razy 6

14 listopada 1939 r. biskup przemyski Franciszek Barda poinformował listownie papieża Piusa XII, że gmach kurii biskupiej w Przemyślu zabrano na mieszkania dla Żydów. Po okupacją sowiecką Żydzi odgrywali istotną rolę w walce z polskością, gdyż mieli bardzo duże wpływy w sowieckim aparacie terroru, duży udział w "zabójczych donosach" skierowanych przeciw Polakom, kontrolowali wielką część sądów, odgrywali istotną rolę w milicji, stanowili niemałą część sędziów śledczych oraz więziennych i obozowych katów. Przykładem tutaj może być Piotr Orlenko-Adler komisarz sowiecki , I sekretarz partii w Przemyślu - współodpowiedzialny za śmierć wielu Polaków. Warto jednak nadmienić, że jednocześnie również niektórzy Żydzi podlegali sowieckim represjom. W 1940 r. w Przemyślu, podobnie jak na całym obszarze wschodniej Polski okupowanej przez Armię Czerwoną , nastąpiły masowe deportacje ludności. W lutym, kwietniu i czerwcu z Przemyśla i pobliskich osad wywieziono na wschodnie i północne obszary ZSRR ponad 10 000 mężczyzn , kobiet i dzieci , w zdecydowanej większości Polaków. Ponad 130 osób z Przemyśla i okolic to ofiary zbrodni katyńskiej. Pod okupacją sowiecką straciła życie Felicjanka siostra Maria Mazur aresztowana przez NKWD 30 kwietnia 1940 r. za pomoc udzieloną przekraczającym granicę ochotnikom do Wojska Polskiego na Zachodzie. Po stronic sowieckiej miasta podjęto, niestety nieudaną, próbę odbicia przebywającego w niewoli, rannego gen. Władysława Andersa. Został on następnie wywieziony przez NKWD do więzienia „Łubianka" w Moskwie.