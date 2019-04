FBI szukało Hitlera w Argentynie. Odtajniono dokumenty śledztwa z 1945 roku

REKLAMA

Według oficjalnej wersji historyków Adolf Hitler popełnił samobójstwo 30 kwietnia 1945 roku podczas oblężenia Berlina. Później ciało dyktatora zostało spalone przez esesmanów z jego straży przybocznej. Spalone szczątki przywódcy III Rzeszy zostały odkryte, a następnie pochowane przez agentów KGB i w 1970 roku ponownie spalone.

FBI prowadziło dochodzenie w sprawie ucieczki Adolfa Hitlera do Argentyny

Brak wystarczających dowodów na śmierć Hitlera spowodował, że historycy zaczęli podejrzewać, że dyktatorowi udało się uciec z Berlina do Argentyny. Hipotezę tę zaczęli badać także agenci FBI i to już po pięciu miesiącach od informacji o śmierci nazistowskiego zbrodniarza. Według udostępnionych akt śledczy podejrzewali, że uciekł on do Argentyny na pokładzie niemieckim okrętu podwodnego. W dokumentacji znajdują się m.in. listy byłego dyrektora FBI J. Edgara Hoovera i jego pracowników. Pierwsze listy datowane są na 1945 rok.

W jednym z nich pada hipoteza, że Hitler miał uciec razem z grupą 50 nazistowskich urzędników i ich rodzin. Mieli oni skryć się na ranczo znajdującym się w południowych Andach. Były przywódca III Rzeszy miał zgolić swój charakterystyczny zarost, według raportów nie był w dobrej kondycji: miał cierpieć na astmę oraz wrzody. W ucieczce Hitlerowi miało pomóc sześciu argentyńskich urzędników, którzy udostępnili mu tajne schronienie. W 1947 roku w argentyńskim hotelu świadkowie zauważyli kobietę podobną do Ewy Braun, żony Hitlera oraz osobę o podobnej do dyktatora aparycji.

Śledztwo zostało zamknięte przez FBI, ponieważ dotychczasowe dochodzenie nie przyniosło żadnych znaczących dowodów ani informacji, które mogłyby potwierdzić tę teorię. Nie zmienia to jednak faktu, że po II wojnie światowej w Argentynie schronienie znalazło wielu Niemców. Według historyków do tego kraju zbiegło nawet 300 niemieckich zbrodniarzy. Jednym z nich był Adolf Eichmann, który w 1960 roku został zatrzymanych przez agentów Mossadu.

