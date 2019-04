Nowy Jork oficjalnie zakazuje plastikowych reklamówek. Zastąpią je papierowe torby za 5 centów

kosmyg pół godziny temu Oceniono 4 razy 0

Czy ktoś już badał podaż drzewa niezbędnego do produkcji papieru? Bo jakkolwiek jest to surowiec odnawialny, to jednak od posadzenia do wykorzystania mija "trochę" czasu. Jakkolwiek jestem całym sercem za ekologią i rezygnacją z plastiku, to fajnie by było robić to z głową i w realnym tempie.