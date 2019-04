Kim Dzong Un przyjechał do Rosji na spotkanie z Władimirem Putinem. Przywitano go chlebem i solą

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un dotarł już do Rosji - podaje agencja Associated Press. W czwartek ma spotkać się we Władywostoku z prezydentem Władimirem Putinem. To pierwsza wizyta północnokoreańskiego lidera w tym kraju od 2011 r.

