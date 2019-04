Jest nagranie z chwili przed atakiem na Sri Lance. Widać podejrzanego z plecakiem, głaszcze dziecko

zz1026 13 minut temu 0

"We wtorek, dwa dni po zamachach, tzw. Państwo Islamskie opublikowało komunikat, w którym twierdzi, że stoi za zamachami i nazywa sprawców swoimi "żołnierzami". "



panstwo islamskie to taka marka franczyzowa

kazdy moze sie pod nia podpiac



jakbym ja jutro wszedl do sejmu i rozstrzelal 50 osob to tez panstwo islamskie by sie do tego przyznalo



taka ciekawostka

do zamachu na wtc na samym poczatku przyznalo sie ponad 50 organizacji terrorystycznych

co by nie bylo w tej branzy ilosc zamachow swiadczy o jakosci