Nastoletni Polacy przyznali się, że podżegali do zabicia księcia. Działali w nazistowskiej organizacji

Cała sprawa sięga grudnia 2018 roku, gdy w Wielkiej Brytanii w związku z działalnością skrajnie prawicowych grup w mediach społecznościowych zatrzymano trzy osoby.

Dwie z nich - jak się później okazało - to Polacy. Młodzi mężczyźni mieli tworzyć materiały propagandowe zachęcające m.in. do zabicia księcia Harry'ego, nazywanego zdrajcą rasy za to, że związał się z Meghan Markle, wychwalali też dokonania sprawcy masakry na Utoyi Andersa Breivika.

18-letni Oskar D.-K. przyznał się do winy jeszcze w tym samym miesiącu, zarzucano mu podżeganie do terroryzmu.

19-letni Polak przyznał się do zarzutów zachęcania do terroryzmu

Teraz, jak donosi BBC, zrobił to drugi z Polaków, 19-letni Michał Sz. Zarzucano mu zachęcanie do dokonania ataku terroru i posiadanie dokumentów przydanych do przeprowadzenia zamachu, m.in. instrukcji budowy ładunków wybuchowych. Wyrok w ich sprawie zapadnie 17 czerwca.

W przypadku Michała Sz. pojawił się jeszcze jeden wątek. 19-latek, ukrywając się pod pseudonimem, nawoływał do "systematycznego uboju" kobiet i gwałcenia dzieci.

BBC informuje, że należeli do neonazistowskiej organizacji Sonnenkrieg Division. Inspiracją dla niej były postacie Adolfa Hitlera i Charlesa Mansona, przywódcy sekty, która w 1969 roku dokonała serii brutalnych morderstw w Kalifornii.

