Zawieje piaskowe w Polsce były tak duże, że widać je na zdjęciach NASA. Ale to nie pył znad Sahary

Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, osiągającym prędkość nawet do 80 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenia wydane są dla sześciu województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Jak poinformowała Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najsilniej wieje na Pomorzu. - Tam lokalnie podmuchy wiatru sięgają do osiemdziesięciu kilometrów na godzinę, natomiast na pozostałym obszarze kraju od sześćdziesięciu do siedemdziesięciu kilometrów na godzinę - informuje synoptyk. Łapińska ostrzegła, że w najbliższych dniach mogą występować zawieje pyłowe. - Jest bardzo sucho, opady deszczu są słabe, do tego pola i grunty są wysuszone, to dobre warunki do powstawania zawiei piaskowych - tłumaczyła.

Do takiego zjawiska doszło dziś w wielu miejscach w Polsce. Zawieje spowodowały ograniczenie widoczności na drogach. Na Mazowszu doszło z tego powodu do wypadku.

W mediach społecznościowych wiele osób udostępniało zdjęcia zawiei. Ale - jak zwrócił uwagę na Facebooku łowca burz Grzegorz Zawiślak - widać je było także z kosmosu. Na wykonanych dziś zdjęciach satelitarnych NASA widać pas pyłu nad centralną i północną Polską.

Pas skupisk pyłu pokrywa się ze strefą najsilniejszego wiatru, gdzie osiągał on w porywach ok. 70-80 km/h.

Wichura nad Polską Fot. windy.com

Zawieje piaskowe mogą występować do piątku. Od soboty, jak zapowiadają meteorolodzy, napłynie nad Polskę wilgotniejsza masa powietrza, możemy spodziewać się intensywniejszych opadów deszczu.

Warto zwrócić uwagę, że dzisiejsze zamiecie pyłowe to zupełnie inne zjawisko niż zapowiadane od kilku dni pojawienie się pyłu znad Sahary. Zamiecie wywołał silny wiatr, który unosił piach i kurz z przesuszonej ziemi. Piasek saharyjski jest niesiony wiatrem znad Afryki. Prawdopodobnie dotrze do Polski w kolejnych dniach, jednak zjawisko nie będzie przypominać "burzy piaskowej". Nie będzie on tak wyraźnie widoczny, może za to np. zmienić kolor zachodów i wschodów słońca. Jeśli pojawią się opady, to może wystąpić zjawisko brudnego deszczu.