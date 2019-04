Minister obrony Sri Lanki: Zamachy zemstą za ataki na muzułmanów w Nowej Zelandii

white_lake 3 godziny temu Oceniono 24 razy 12

no to według islamskiej logiki niedługo byłby czas na zemstę za Sri Lankę... czyli tym razem 500 ofiar co najmniej,

ale pewnie Zachód zareaguje jak zwykle, czyli da większą ochronę muzułmanom w strachu przed odwetem i zapewni, że to nie miało NIC A NIC wspólnego z islamem, to tylko źli ludzie, a tacy są wszędzie, politycy będą przekonywali, że kochają islam i że on zawsze był częścią Europy...

rzygać się chce na to wszystko, ale widocznie nie zasługujemy na nic lepszego, nie zasługujemy na przetrwanie, skoro zaniknął nam instynkt samozachowawczy