Nie żyje były wielki książę Luksemburga - Jan. Zmarł w wieku 98 lat

makary_firsztukk godzinę temu Oceniono 1 raz -1

(...) jego rodzina musiała uciekać przed inwazją wojsk nazistowskich(...) - "Luksemburczycy utworzyli prohitlerowską organizację „Volksdeutsche Bewegung” (VdB). Była to na poły polityczna, na poły militarna formacja, która głosiła hasło przyłączenia księstwa do Rzeszy i aktywnie werbowała Luksemburczyków w szeregi niemieckiej armii i SS.



W ogromnej mierze wskutek aktywności członków VdB udała się pacyfikacja miejscowych Żydów. Była to historia typowa dla nieomal wszystkich państw zachodniej Europy okupowanych przez hitlerowców. Mimo iż Luksemburczycy nie byli narażeni na śmierć za pomoc Żydom, tak jak działo się to w Polsce, to kolaboracyjne władze administracyjne oraz policyjne, jak również zwykli obywatele, aktywnie uczestniczyli w holokauście. "