Protest przed katedrą Notre Dame we Francji. "My też potrzebujemy dachu"

Jak podaje "Independent" na odbudowę katedry zebrano już ponad miliard euro i właśnie ta informacja wywołała kolejne protesty w stolicy Francji. W sobotę manifestujący zarzucali władzom, że politycy aktywnie angażowali się w zbiórkę funduszy dla Notre Dame, a przez kilka ostatnich miesięcy nie potrafili wprowadzić ustawy gwarantującej podwyżkę minimalnego wynagrodzenia.

Francja. "Wszystko dla Notre Dame, nic dla Nędzników" - protest "żółtych kamizelek" i przedstawicieli osób bezdomnych w Paryżu

Na transparentach można było przeczytać m.in.takie hasła: "Najpierw ludzie, 1 miliard euro dla żółtych kamizelek", "Miliony dla Notre Dame, a co z nami, biedakami?", "Wszystko dla Notre Dame, nic dla Les Miserables (Nędzników)". W proteście "żółtych kamizelek" wzięło udział prawie 28 tysięcy ludzi, z czego 9 tysięcy manifestowało w Paryżu.

W niedzielę przed katedrą odbył się także protest przedstawicieli francuskich organizacji zajmujących się zwalczaniem bezdomności. Przed zniszczoną katedrą manifestujący zaapelowali o pomoc dla najuboższych: "Notre Dame potrzebuje dachu, my też potrzebujemy dachu". Po niedzielnej, wielkanocnej mszy świętej arcybiskup metropolita Paryża Michel Aupetit zwrócił się z prośbą do władz o przemyślenie ostatnich wydarzeń i stworzenie miejsca dla biednych w Paryżu lub na Ile de la Cite. Jak podaje metro.co.uk Aupetit podkreślił: "Biedni i bezdomni mogą czuć się tutaj jak w domu (w Notre Dame). Oni zawsze mogą wejść, ogrzać się do kościoła, nigdy nie zostali i nie zostaną stąd wyrzuceni".

W zbiórkach pieniędzy na odbudowę Notre Dame uczestniczyli ludzie na całym świecie. Największe datki przekazali jednak francuscy miliarderzy: 100 milionów euro na renowację kościoła przeznaczył Francois-Henri Pinault, z kolei rodzina Arnault zadeklarowała przekazanie 200 milionów euro. Datki przekazały również francuskie firmy Total czy L’Oreal.

