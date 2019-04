dupajasi0 godzinę temu Oceniono 2 razy 0

No patrzcie a u nas nic. Żadnych trzęsień czy wulkanów. I to mimo tego, że obijamy zdradziecką mordę Judasza, bez którego nie było by ukrzyżowania, zbawienia i antysemityzmu. No chyba, że Jezus sam by poszedł do Piłata z prośbą żeby go ukrzyżowali bo taki był zboczony plan jego ojca w niebie, boga krwiożerczego. :D