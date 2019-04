Sri Lanka. W zamachu zginęła trójka dzieci duńskiego miliardera

lukturko pół godziny temu Oceniono 6 razy 4

Wyznawcy wszelkich religii głoszą miłość bliźniego. W imię swego Boga dopuszczają się najstraszniejszych rzeczy. To symboliczne "Ciało Chrystusa" podczas komunii, ma swoje korzenie w składaniu na ołtarzach ofiar, wyrywaniu żyjącym serca z piersi, i zjadaniu go. Okropności, jakie ludzie (wierzący) ludziom zgotowali i jeszcze zgotują są niewyobrażalne dla każdego, rzeczywiście miłującego swych bliźnich. Chciałbym żyć w konstytucyjnym państwie świeckim - niestety, jedyna możliwość to Urugwaj.