Bicie i wieszanie Judasza trafiło do Izraela. "Pruchnik kultywuje antysemicką tradycję"

"Miasto Pruchnik w południowo-wschodniej Polsce kultywuje antysemicką tradycję wielkanocną sądzenia Judasza - bicia i spalenia kukły, która wygląda jak ortodoksyjny Żyd" - pisze Jerusalem Post o sądzie nad Judaszem i dodaje, że kukła została powieszona na ulicy Jana Pawła II, który nazywał żydów "starszymi braćmi w wierze". "Katolicka tradycja, która ma co najmniej 200 lat, była kiedyś kojarzona z atakami na społeczność żydowską w Polsce, ale w latach PRL zwyczaj wyszedł z mody" - czytamy.

Portal przypomina, że niedawno jeden z polskich kościołów organizował palenie książek, w tym m.in. powieści o Harrym Potterze. Wspomniano również o fali antysemickich komentarzy, która spadła na ambasadorkę USA w Polsce, po tym, jak złożyła życzenia z okazji święta Pesach. Posłanka PiS Krystyna Pawłowicz stwierdziła wówczas, że wpis ambasadorki to "prowokacja".

Z kolei Jair Lapid, wiceprzewodniczący drugiej siły w Knesecie i były minister finansów napisał, że "nienawiść do Żydów w Polsce nadal zatruwa powietrze". "Polacy powinni walczyć z antysemityzmem, a nie wprowadzać prawo, które zaprzecza ich udziałowi w Holokauście. Rząd Netanjahu powinien przestać się krygować i ich potępić" - napisał na Twitterze.

Antonia Yamin, główna europejska korespondentka publicznej telewizji izraelskiej opisała z kolei całą sytuację w Pruchniku, nazywając ją "antysemityzmem w Polsce".

O zajściach napisała też m.in. izraelskie państwowe forum do walki z antysemityzmem, organizacja Stand With Us, dziennik "Frankfurter Rundschau", izraelska redakcja "Le Monde" czy niemiecka socjolożka Jutta Dithfurth, która stwierdziła, że "dzieci uczą się jak zacząć pogrom".

