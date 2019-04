Zełenski określa "zadanie numer jeden". Kierunek - Rosja. Będzie domagał się powrotu więźniów

- Zrobię wszystko, by nasi chłopcy wrócili do domu. Wszyscy nasi więźniowie - zadeklarował Wołodymyr Zełenski podczas wieczoru wyborczego na Ukrainie. Ukraiński prezydent elekt podkreślił, że to "zadanie numer jeden". Nie wykluczył też, że skorzysta z propozycji pomocy od ustępującego prezydenta, by łatwiej objąć urząd.

