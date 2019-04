Wybuchy na Sri Lance. Lokalne media podają, że wśród ofiar zamachu jest Polak

Jak poinformował redakcję lankijskiego "Daily Mirror" doktor Anil Jasinghe, dyrektor Narodowego Szpitala, w zamachu zginęło 11 obcokrajowców. Jasinghe wśród ofiar wymienił obywateli Polski, Danii, Chin, Japonii, Pakistanu, USA, Indii, Maroko i Bangladeszu. Nie wiadomo na razie, czy wśród ponad 400 rannych są obywatele Polski.

Zamachy na Sri Lance. MSZ apeluje do Polaków

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych na razie nie zweryfikowało tej informacji. W komunikatach natomiast służby dyplomatyczne apelują do obywateli Polski o stosowanie się do zaleceń władz miejscowych, zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie zgromadzeń.

Polacy przebywający na Sri Lance, którzy potrzebują pomocy, poproszono o kontakt na telefon i maila alarmowy ambasady RP w indyjskim Delhi.

Co najmniej 207 osób zginęło w serii zamachów terrorystycznych na Sri Lance. Do eksplozji doszło zarówno w kościołach w czasie wielkanocnych nabożeństw oraz w hotelach dla zagranicznych turystów. Na razie nikt nie przyznał się do ataków, ale władze kraju twierdzą, że wszystkie ataki zostały dokonane przez tę samą grupę.

