MSZ apeluje do Polaków przebywających na Sri Lance. "Dajcie bliskim znać, że jesteście bezpieczni"

REKLAMA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP złożyło też kondolencje wszystkim rodzinom i bliskim poszkodowanych i ofiar w tych aktach terroru.

Rzecznik prasowy MSZ Ewa Suwara poinformowała IAR, że służby dyplomatyczne i konsularne podejmują działania w celu ustalenia czy Polacy są wśród poszkodowanych i ofiar w ataku na Sri Lance. MSZ apeluje do Polaków przebywających na Sri Lance o zachowanie ostrożności i "stosowanie się do zaleceń władz miejscowych". - Prosimy, by Polacy, którzy są na miejscu dawali znać bliskim, że są bezpieczni - powiedziała rzeczniczka MSZ.

Słowa potępienia dla sprawców i kondolencje dla rodzin ofiar płyną z całego świata. Jednym z pierwszych przywódców, którzy zareagowali na zamachy była premier Wielkiej Brytanii.

"Akty przemocy na kościoły i hotele na Sri Lance są przerażające. Najgłębsze wyrazy współczucia kieruję do wszystkich dotkniętych atakami w tym tragicznym czasie" - oświadczyła premier Wielkiej Brytanii Theresa May.

Do zamachów odniósł się także szef Rady Europejskiej Donald Tusk. "Tragiczna Wielkanoc w Sri Lance. Moje myśli są z rodzinami zabitych w atakach na kościoły i Hotele i tych, którzy wciąż walczą o swoje życie" - napisał Donald Tusk.

Rośnie liczba ofiar serii wybuchów na Sri Lance. Według najnowszych informacji przekazanych przez miejscową policję zginęło ponad 200 osób. Jak podają miejscowe władze w wybuchach w trzech kościołach i czterech luksusowych hotelach rannych zostało około 400 osób.