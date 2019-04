Wdowa po szefie Ku Klux Klanu przyznała się do zabicia męża. Wcześniej utrzymywała, że zaginął

REKLAMA

W piątek w Stanach Zjednoczonych ogłoszono, że 47-letnia Malissa Ancona została skazana na dożywocie za morderstwo II stopnia (bez premedytacji). Kobieta zastrzeliła męża, Franka Anconę w lutym 2017 roku - opisuje BBC.

To 47-letnia Ancona oddała dwa strzały do śpiącego męża, a następnie wyczyściła ściany domu, zabrała zakrwawioną pościel, by na koniec wyrzucić ciało Ancony w lutym w miejscowości Belgrade. - To ja oddałam dwa strzały, które zabiły mojego męża - powiedziała w sądzie.

Ancona początkowo próbowała zatuszować sprawę, ogłosiła, że jej mąż zaginął i apelowała, by wrócił do domu. Wtedy cała historia nabrała rozgłosu, ponieważ Frank Ancona był szefem Ku Klux Klanu w stanie Missouri. Później o popełnienie zbrodni oskarżała swojego syna, ale wycofała się z tych twierdzeń. Kobieta ostatecznie przyznała się do winy na podstawie ugody z prokuraturą. Opisała też przed sądem, co tak naprawdę wydarzyło się w 2017 roku. Jej syn, 24-letni Paul Jinkerson Jr. - według jej ostatnich zeznań - miał pomóc posprzątać i pozbyć się ciała ojczyma.

Ojciec zamordowanego Frank Ancona Sr. powiedział w sądzie, że Malissa Ancona zabiła jego syna, ponieważ ten planował od niej odejść. Lokalne media dowiedziały się, że Ancona mówił członkom rodziny, że obawia się o swoje życie. Jego zdaniem żona chciała podać mu leki, które sprawią, że zaśnie za kierownicą.

Jedną z organizacji, która działa na rzecz ochrony oceanów i ich mieszkańców jest Greenpeace. Jeśli chcesz pomóc - wpłać datek >>