Strzelanina na rodzinnej uroczystości w barze w Meksyku. Nie żyje 13 osób

wojowniczka_hybrydowa godzinę temu Oceniono 5 razy 3

Gdyby w Meksyku był powszechny dostęp do broni to ci ludzie mogliby się obronić przed napastnikami i by żyli!!!!11111!!!! Ci okropni "liberałowie" którzy zabraniają sześciolatkom mieć karabinów mają kref na rękach!!!11!!1