Roman Polański żąda przywrócenia do Amerykańskiej Akademii Filmowej. Zawalczy o to w sądzie

docent_2013 3 godziny temu Oceniono 21 razy 11

Może wyjaśnię niezorientowanym. Polański nie został skazany, a jedynie postawiono mu zarzut. Ze względu na uniemożliwienie mu (na co są dowody) sprawiedliwego procesu, dotąd się on nie odbył. Być może był to gwałt, ale tego nie wiemy, więc wedle prawa jest niewinny. To bardzo podobna sytuacja do Kaczyńskiego, który jest oskarżony przez Austriackiego businessmana, być może okradł faceta, ale tego nie wiemy, proces się nie odbył, według prawa jest niewinny.