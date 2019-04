Turcja: zatrzymano dwóch agentów ZEA. Być może byli związani z zabójstwem Chaszodżdżiego

REKLAMA

Turecka policja aresztowała dwie osoby podejrzewane o szpiegostwo. Do aresztowania doszło w poniedziałek w Stambule. Turecka policja przechwyciła też komputer z zaszyfrowanymi danymi.

Agenci przyznali się do winy

Według tureckich mediów dwaj agenci wywiadu Zjednoczonych Emiratów Arabskich przyznali się do stawianych im zarzutów. Emirackie służby sprawdzają, czy jeden z zatrzymanych mężczyzn nie miał związku z zabójstwem saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego.

Według tureckich mediów, agenci szpiegowali arabskich obywateli mieszkających w Turcji na rzecz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ich głównym celem mieli być polityczni uchodźcy i studenci. Jeden z aresztowanych mężczyzn przyjechał do Turcji w październiku ubiegłego roku, kilka dni po zabójstwie Dżamala Chaszodżdżiego.

Dżamal Chaszodżdżi to mieszkający w Stanach Zjednoczonych dziennikarz krytykował władze ZEA. Został zamordowany w saudyjskim konsulacie w Stambule przez grupę agentów, kiedy poszedł tam po dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa. Do dziś nie odnaleziono jego ciała, a władze w Rijadzie twierdzą, że rodzina królewska nie miała nic wspólnego z zabójstwem.

