jrb11 2 godziny temu Oceniono 1 raz 1

Dodziubali sie idioci z planety Kijow. Po latach dzibania niedzwiedzia w koncu niedzwiedz zrobil im podarek w nalozeniu sankcji tak za przykladem ekcepxjonalistiw. Mianowicie senkkcji wpostaci kancelacji dostawy oleju i produktow olejowych. No teraz kolej na ten wspanialomyslny zachod by dostarczyc to na planete Kijow za darmo bo nie maja czym placic. To koniec tego bagna planety.A zostal jeszcze do odciecia gaz jak beda wiecej szczekac.

Ch-wala Ukrainie przed kompletna katastrofa ekonomiczna. Zgodnie z planami oligarchow zydowwskich do wyludnienia jej ze slowian i przygotowania drugiego wschodniego panstwa zydowskiego na druga ucieczke zydow.Tym razem z Izraela i Nliskiego wschodu. A moze i z Eutropy???