Notre Dame zagrażają obfite opady deszczu. Po pożarze mury w wielu miejscach są kruche

Z Notre Dame są przewożone obrazy, które ocalały, ale w większości wymagają prac konserwatorskich. Wiele z nich jest tak ogromnych rozmiarów, że ich zdjęcie ze ścian wymaga użycia dźwigów. Obrazy i inne dzieła są przewożone do Luwru, gdzie w specjalnie do tego celu przygotowanej sali zostaną zmagazynowane i poddane rekonstrukcji.

Katedra Notre Dame. Budowli zagrozi obfity deszcz

Nad bryłą katedry zostanie rozciągnięty gigantyczny parasol, który ma uchronić jej wnętrze przed zapowiadanymi opadami deszczu. W przyszłym tygodniu to właśnie woda może być największym wrogiem katedry. Jak podaje francuska telewizja BFM TV w niektórych miejscach mury Notre Dame po akcji gaśniczej wciąż są kruche. - Sklepienie musi być bardzo szybko przykryte - powiedział cytowany przez stację francuski minister kultury Franck Riester. Finalnie katedra będzie chroniona blaszaną konstrukcją, budowa jej jednak może potrwać wiele miesięcy. Tymczasowo więc nad sklepieniem rozpostarta zostanie plandeka. - Bez tej ochrony deszcz spłynie do środka budynku, co jeszcze bardziej może uszkodzić mury - mówi BFM TV Charlotte Hubert, wiceprezes stowarzyszenia architektów, specjalizujących się w zabytkowych budowlach.

Według ekspertów, niebezpieczeństwo runięcia nadwyrężonych żywiołem ścian minęło, chociaż konieczne jest usunięcie obciążających je rzeźb.

Podkreśla się heroiczną postawę kapelana paryskiej straży pożarnej. Już po tym, jak płonąca iglica runęła do wnętrza świątyni przebijając i niszcząc sklepienie, kapelan i dwudziestu strażaków weszli do wnętrza katedry, aby ratować znajdujące się tam relikwie i inne cenne przedmioty. W ten sposób wyniesiono między innymi koronę cierniową Jezusa.

