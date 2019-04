Zełenski i Poroszenko w końcu zmierzą się w debacie. Dziwna formuła rozmów - staną na dwóch scenach

pedro.666 7 godzin temu Oceniono 7 razy -1

Kurde, to tak jakby u nas prezydentem miał zostać Olbrychski, bo kiedyś zagrał Piłsudskiego... Jaja jak berety... no ale i tak sto razy lepszy ten cyrk, od tego, co mamy w różnych Rosjach, Białorusiach, czy innych Kazachstanach. To jest JEDNAK demokracja i JEDNAK prawdziwe wybory...