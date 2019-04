Raport Muellera. Prokurator ustalił, że Rosja spodziewała się, że zyska na wygranej Trumpa

REKLAMA

Amerykański Departament Sprawiedliwości ujawnił raport ze śledztwa dotyczącego wpływów rosyjskich w kampanii prezydenckiej w USA prowadzonego przez specjalnego prokuratora Roberta Muellera. Już w marcu prokurator generalny USA opublikował swoje streszczenie dokumentu. Pisał, że w ramach śledztwa nie znaleziono dowodów na zmowę sztabu wyborczego Donalda Trumpa z Rosją, oraz że Mueller zdecydował się nie stawiać prezydentowi USA zarzutu utrudniania śledztwa.

Dopiero teraz ujawniono całość raportu (a właściwie prawie całość - obszerne fragmenty są zaczernione, głównie ze względu na dobro toczących się postępowań) i media zajęły się analizą jego szczegółów. Choć nie doprowadził on do postawienia prezydentowi zarzutów, to Mueller wyraźnie zaznacza, że nie oczyszcza prezydenta z podejrzeń utrudniania śledztwa. Ponadto raport pokazuje, jak Rosja ingerowała w amerykańskie wybory oraz "paranoję i kłamstwa" prezydentury Trumpa.

Cały raport Muellera z widocznymi zaczernionymi fragmentami Fot. AP

Kampania Trumpa nie spiskowała, ale liczyła na pomoc Rosji

CNN opisuje najważniejsze punkty i wnioski płynące z pełnego raportu. Przede wszystkim zwraca uwagę, że choć nie doszło do spisku między zespołem Trumpa a Rosją, to obie strony liczyły na to, że zyskają coś od drugiej. Mueller pisze, że "dochodzenie wykazało, że rząd rosyjski uznał, że skorzysta z prezydentury Trumpa i będzie starał się doprowadzić do jego zwycięstwa", zaś kampania Trumpa "spodziewa się, że skorzysta w wyborach z informacji skradzionych i uwolnionych w wyniku rosyjskich działań".

Drugie podejrzenie łamania prawa przez Trumpa dotyczyło nie współpracy z Rosją, ale utrudniania śledztwa w tej sprawie. Po opublikowaniu streszczenia raportu prezydent pisał, że ten "całkowicie oczyszcza" go z takich podejrzeń. Jednak Mueller pisze wprost, że choć nie zdecydował się na postawienie zarzutów - o ile w ogóle mógłby oskarżyć prezydenta - to także nie oczyszcza go z podejrzenia popełnienia przestępstwa. Prokurator badał 10 sytuacji, w których zaszło podejrzenie, że prezydent utrudnia działanie wymiaru sprawiedliwości. CNN opisuje, że śledczy "miał wszystko, co potrzebne, by oskarżyć Trumpa, ale tego nie zrobił". Nie chodziło jednak o brak dowodów, a o to, czy w ogóle mógłby oskarżyć urzędującego prezydenta.

Ponadto prokurator pisze, że do wpływania na jego śledztwo w pewnych sytuacjach nie doszło tylko dlatego, że współpracownicy prezydenta nie wypełnili jego poleceń. Mueller zwraca też uwagę, że choć on sam nie oskarżył prezydenta, to jego raport daje Kongresowi podstawy do prowadzenia własnego postępowania. W raporcie pojawiają się także informacje o tym, że Trump i jego bliscy współpracownicy świadomie wprowadzali w błąd opinię publiczną. Udokumentowano trzy przypadki, w których prezydent nakazywał swoim ludziom wprowadzić w błąd dziennikarzy.

W raporcie zawarto także relację z momentu, w którym Trump dowiedział się o tym, że Mueller został prokuratorem specjalnym i zajmie się "rosyjskim" śledztwem. Był wściekły. "Prezydent osunął się w krześle i powiedział: O Boże. To jest straszne. To koniec mojej prezydentury. Mam prze***ne" - czytamy w raporcie.

Szczegóły rosyjskiej ingerencji w wybory

W raporcie znajdujemy też szczegóły dot. rosyjskich działań w kampanii wyborczej. Rosjanie działali w mediach społecznościowych, ale nie tylko. Oto kilka przykładów rosyjskich działań:

Już od 2014 roku za pomocą mediów społecznościowych rosyjskie zespoły rekrutowały nieświadomych amerykanów, by działali na ich rzecz. Mieli m.in. wspierać ich propagandę w sieci, ale też dokonywać politycznych manifestacji na żywo. Jednym z przykładów było chodzenie po ulicach Nowego Jorku w stroju Święto Mikołaja z maską Donalda Trumpa.

Jednym z celów rosyjskich zespołów było zdobycie uwagi samego Trumpa. W 2016 roku Trump napisał na Twitterze, że "dziękuje Miami" za zorganizowaną tam demonstrację poparcia. Jej organizatorami byli w rzeczywistości Rosjanie, a tweet Trumpa na ten temat był dla nich sukcesem.

Rosyjski wywiad GRU opublikował w internecie wykradzione przez hackerów materiały osób związanych z Hillary Clinton - i to miesiące przed tym, jak WikiLeaks zamieściło w sieci wykradzione e-maile Demokratów. Za pomocą mediów społecznościowych GRU udostępniał materiały dziennikarzom oraz kontaktował się z WikiLeaks.

W trakcie kampanii prawnik Trumpa Michael Cohen kontaktował się z osobami związanymi z rosyjskim rządem w sprawie budowania przez firmy swojego mocodawcy wieżowców w Moskwie.

"Washington Post" opisuje, że z raportu ukazuje się obraz prezydentury naznaczonej "paranoją, niepewnością i knowaniami" oraz najbliższego kręgu prezydenta sparaliżowanego strachem przed nim samym. "Trump rozpaczliwie naciskał na swoich współpracowników, by okłamywali opinię publiczną, zaprzeczali prawdziwym artykułom i podawali fałszywe świadectwa".

"Gdybyśmy po dokładnym zbadaniu faktów mieli pewność, że prezydent nie dopuścił się utrudniania pracy wymiarowi sprawiedliwości, stwierdzilibyśmy, że tak jest. W oparciu o fakty i obowiązujące normy prawne nie jesteśmy w stanie wydać takiej ocen" - czytamy w raporcie.