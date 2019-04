Zamieszki w Irlandii Północnej. Zastrzelono dziennikarkę, spalono kilka samochodów

zewszad_i_znikad 8 godzin temu Oceniono 60 razy 56

Dawno tego w Irlandii Północnej nie było i jakoś mam obawy, że ma to związek z brexitem.

Piątek ciekawie mówił w Tok FM: właściwie to wygląda na to, że brexit jest nielegalny. Sytuacja jest na tyle zawikłana, że Wielka Brytania nie może sama jedna decydować - tak naprawdę żeby brexit był legalny, także Irlandczycy powinni się wypowiedzieć, czy zgadzają się, żeby Zjednoczone Królestwo wyszło z Unii i przywróciło granicę irlandzką.

Nawiasem mówiąc nazwa "Zjednoczone Królestwo" jest raczej rzadko używana po polsku... I nie tak od rzeczy: jeśli konsekwencje brexitu w pełni się rozwiną, za jakiś czas może nie być ani zjednoczone, ani królestwo. A jednak szkoda mi głupich ludzi. Głosowanie za brexitem w nadziei, że będzie on korzystny dla brytyjskiej gospodarki, to mniej więcej tak jak głosować na PiS wierząc w szczerość socjalnego aspektu ich polityki. Prawdziwy socjalista nie kradnie z emerytur zwykłych ludzi.