Londyn: 500 zatrzymanych w związku z protestem ekologów. Teraz straszą paraliżem lotniska

REKLAMA

Ponad 500 uczestników protestu organizowanego w Londynie przez Extinction Rebellion zostało zatrzymanych od poniedziałku. Protestujący w ramach akcji proekologicznej okupują cztery punkty w centrum miasta: monument Marble Arch, plac Parliament Square, rejon skrzyżowania przy Oxford Circus i most Waterloo. Niektórzy po zwolnieniu przez policję wracają na miejsce blokad.

"Doszło do utrudnień w ruchu, wiele tras linii autobusowych zostało zaburzonych, ku frustracji osób dojeżdżających do pracy" - relacjonuje agencja Associated Press.

Funkcjonariusze policji ze względu na protest zostali poproszeni przez przełożonych o pracę na 12-godzinnych zmianach, policjantom odwołano także zaplanowane wcześniej dni wolne - podaje BBC.

Jak informuje Reuters, organiacja Extinction Rebellion zapowiada w piątek blokadę londyńskiego portu lotniczego Heathrow. Nie są jednak znane szczegóły tego planu. Władze lotniska zapewniają, że pracują ze służbami, by zapobiec ewentualnym utrudnieniom.

Postulaty organizacji Extinction Rebbelion

Extinction Rebbelion zaczęła działać w zeszłym roku - członkowie organizacji doprowadzili wtedy do zamknięcia londyńskich mostów, aktywiści wylewali też wiadra sztucznej krwi na Downing Street, zablokowali siedzibę BBC, a ostatnio również rozebrali się podczas obrad brytyjskiego parlamentu.

Aktywiści mają wobec rządu trzy żądania: chcą, by politycy przedstawiali prawdę dotyczącą kryzysu klimatycznego, wprowadzili redukcję do zera emisji dwutlenku węgla do 2025 roku oraz umożliwili stworzenie zgromadzenia obywatelskiego nadzorującego postępy zmian.

Do tej pory rzecznik rządu powiedział, że politycy popierają zaangażowanie aktywistów w walce ze zmianami klimatu. Zaznaczono jednak, że Wielka Brytania już obniżyła emisję CO2 o 44 procent w porównaniu do 1990 roku. Rząd zapowiedział także rozpoczęcie prac niezależnych ekspertów ds. klimatu nad projektem dotyczącym ograniczenia do zera emisji dwutlenku węgla do atmosfery.