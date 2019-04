Pożar katedry Notre Dame. Ustalono wstępną przyczynę. Śledczy wciąż nie mogą wejść do środka

Informację o wstępnej przyczynie pożaru Notre Dame podał chcący zachować anonimowość przedstawiciel francuskiej policji. Przekazał też agencji Associated Press, że biorący udział w śledztwie eksperci nadal nie mogą wejść do środka katedry. Fragmenty ścian muszą zostać najpierw wzmocnione. Stan murów budzi obawy, runąć może m.in. północna część fasady budynku, stąd mieszkańcy pobliskich domów nie mogą do nich wrócić.

Francja oddaje hołd strażakom

Prezydent Francji Emmanuel Macron odznaczył w czwartek honorowymi medalami strażaków, którzy brali udział w akcji gaszenia katedry Notre Dame. Potem przed paryskim ratuszem odbyła się uroczystość, którą obserwowały tłumy mieszkańców miasta, witające strażaków oklaskami. Minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner podkreślił, że wystarczyło, by zawahali się o kilka sekund i runęłaby dzwonnica. A kolejnych kilka i to samo stałoby się z fasadą katedry. Potem z wieżami. Zaznaczył, że strażacy ryzykowali swoim życiem by ratować Notre Dame oraz że daleko wyszli poza swoje obowiązki.

Pożar katedry Notre Dame

Pożar w paryskiej katedrze Notre Dame wybuchł przed godziną 19.00 w poniedziałek. Objął cały dach, drewniane wnętrze oraz jedną z wież. Jej iglica, sięgająca 93 metrów, jeden z symboli Paryża, runęła. W akcji gaszenia brało udział 400 strażaków, jeden z nich odniósł ciężkie obrażenia, a kilkudziesięciu zatruło się oparami.

Macron: odbudujemy katedrę

Prezydent Francji zapowiedział, że świątynia zostanie odbudowana w ciągu pięciu lat, choć wielu ekspertów nie wierzy, by miało się to stać tak szybko. Wiadomo, że przez przynajmniej kilka lat wierni i odwiedzający nie będą mogli do niej wejść. Z całego świata do Paryża płyną deklaracje pomocy w odbudowie i renowacji katedry Notre-Dame. Tylko w ciągu pierwszych kilkudziesięciu godzin zebrano blisko 800 mln euro.