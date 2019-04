Raport Muellera z "rosyjskiego śledztwa" ujawniony. Donald Trump: Gra skończona

jack_flash 16 minut temu Oceniono 2 razy 0

Trump to nie zupelnie "my cup of tea". ale to co wyprawialy media od momentu, gdy wygral w listopadzie 2016 to bylo bez precedensu.

Mozna sie nie zgadzac, ale Amerykanie mieli prosty wybor, Trump lub Clinton.

Z reszta jego "nieprzewidywalnosc" to bulka z maslem w porownaniu do tego co wyczynia Prezes i jego druzyna w PRL-bis