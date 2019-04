Grecja wystąpi do Niemiec z oficjalnym żądaniem reparacji wojennych z okresu II wojny światowej

prokuraturarejonowa pół godziny temu Oceniono 6 razy 4

No dobra. Jak mus to mus. W tej sytuacji Polska musi wystąpić z własnymi roszczeniami wobec Niemiec.



Straty polskie w wyniku niemieckiej okupacji były nieporównywalnie większe niż greckie. Przy Polsce to co mieli Grecy to tylko wakacje.



W tej sytuacji Niemcy nie będą mogli wypłacić Grecji żadnego odszkodowania, bo ich moralnym obowiązkiem jest najpierw uregulowanie spraw z Polską. A ustalenie warunków, kwot i harmonogramu wypłaty odszkodowań zajmie minimum 30 lat, bo sprawa jest bardzo poważna.