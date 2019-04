Hiszpania. Udaremniono zamach terrorystyczny na katolicką procesję w Sewilli

krzysztof1952 pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

Szanowni Komentujący zostawmy epitety, wycieczki osobiste i wulgaryzmy na boku bo to żadne argumenty. Arabowie - oczywiście islamiści wcale nie muszą wyrżnąć rdzennych mieszkańców Europy. Zagrożenie pojawia się z innej strony: otóż według wyliczeń naukowych aby dana kultura przetrwała, musi w każdej rodzinie do wieku reprodukcyjnego dojść 2,2 osobnika . Tymczasem w rodzinach europejskich współczynnik ten średnio wynosi 1,5 ( i jest to wariant optymistyczny) a w rodzinach arabskich zamieszkujących państwa europejskie (Francja, WB, Niemcy i nie tylko) jest to 4-5 osobników na rodzinę. Tak więc za jakieś 30 - 50 lat Arabowie będą w stanie wygrać każde wybory!!!!!!!!!!!!!!!!! i narzucić nam (europejczykom) swoją kulturę.