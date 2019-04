Dziś Wielki Czwartek. W Kościele katolickim rozpoczyna się Triduum Paschalne

Wielki Czwartek to dzień, który upamiętnia ustanowienie sakramentu eucharystii i kapłaństwa. Dziś w godzinach przedpołudniowych w kościołach katedralnych odbędzie się msza nazywana krzyżmą, w której udział biorą księża diecezjalni i biskupi. W czasie tej mszy święci się olej, który używany jest w ciągu roku do udzielania sakramentów chrztu, bierzmowania i namaszczenia.

Dziś Wielki Czwartek. Msza Wieczerzy Pańskiej rozpocznie tegoroczne Triduum Paschalne

Wieczorem w Wielki Czwartek odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskiej. W jej trakcie odbywa się obrzęd obmycia nóg dwunastu mężczyznom, co symbolizuje obmycie nóg Apostołom, którego dokonał Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy. To właśnie Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna Triduum Paschalne.

- Przypomina o tym, że Chrystus przyszedł po to, żeby nie rządzić w tym świecie, ale po to, żeby służyć. Pokazał w ten sposób istotę swojej misji poprzez nachylenie się do stóp człowieka - mówi wykładowca UKSW, ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz.

W Wielki Czwartek na zakończenie liturgii następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy zwanej "ciemnicą", co jest symbolem uwięzienia Jezusa Chrystusa przed śmiercią. Od tego momentu aż do wieczora w Wielką Sobotę w kościołach nie używa się dzwonów i organów, a drewnianych kołatek. Do momentu Wigilii Paschalnej ołtarze pozostają bez obrusa, świec i wszelkich ozdób.

Wielki Czwartek w Watykanie. Papież Franciszek obmyje stopy 12 więźniom

W czasie rozpoczynającego się dziś Triduum Paschalnego, papież Franciszek odprawi rano mszę krzyżma w bazylice watykańskiej, w czasie której pobłogosławi oleje chorych, katechumenów i olej krzyżma. Po południu papież po raz trzeci z rzędu odprawi mszę Wieczerzy Pańskiej w więzieniu. W jej trakcie obmyje stopy 12 więźniom. Msza ta odbędzie się w zakładzie karnym w Velletri pod Rzymem.

Jutro papież Franciszek będzie przewodniczył nabożeństwu Drogi Krzyżowej w Koloseum. W tym roku powierzył napisanie rozważań Drogi Krzyżowej włoskiej zakonnicy Eugenii Bonetti, która jako Misjonarka Matki Bożej Pocieszenia pracowała przez 25 lat w Kenii, a następnie w Turynie, współpracując z Caritasem. Tam zetknęła się z afrykańskimi kobietami zmuszonymi do prostytucji. Aby im pomóc, założyła stowarzyszenie "Nigdy więcej nie będę niewolnicą”.