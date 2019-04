Pożar Notre Dame. Straż: Nadal istnieje ryzyko, że mury katedry runą. Trwa "odciążanie" ścian

Rzecznik paryskiej straży pożarnej Gabriel Plus poinformował, że mury katedry Notre Dame wprawdzie stoją, ale części ścian grozi zawalenie. Chodzi o górne fragmenty ścian nawy poprzecznej, których nie utrzymuje już konstrukcja dachowa.

Plus wyjaśnił, że nadal istnieje "zagrożenie", że ściany szczytowe i podpierające mogą się zawalić, ponieważ są na nich umieszczone ciężkie kamienne posągi. - Dach nie trzyma już ścian szczytowych, muszą trzymać się same - powiedział i dodał, że posągi zostaną usunięte, by zmniejszyć ciężar ścian. Usunięte muszą zostać też rusztowania, które wzniesiono do remontu dachu i iglicy. Konstrukcja jest zbyt ciężka i "bardzo zdeformowana".

Katedra nadal jest sprawdzana kawałek po kawałku przez strażaków i ekspertów, by określić szkody, jakich doznała struktura i ocenić, co należy zdemontować, by się nie zawaliła.

Notre Dame. Dzwony w godzinę wybuchu pożaru

W całej Francji dzwony katedr odezwały się w godzinę wybuchu pożaru w Notre-Dame. Ich dźwięk w wyrazie solidarności z Paryżem rozległ się punktualnie o 18:50. O tej godzinie w poniedziałek pojawił się ogień w 850-letniej paryskiej katedrze. Płomienie szybko się rozprzestrzeniły i, mimo wysiłków strażaków, runęła iglica kościoła, a następnie dach.

Dzwon odezwał się dziś m.in w bazylice Notre-Dame de la Garde w Marsylii. Episkopat Francji zapowiedział wcześniej w oświadczeniu na Twitterze, że bić będą dzwony wszystkich francuskich katedr. W ten sposób Kościół chce wyrazić ból po tragedii w Paryżu. Na znak solidarności z Paryżem dzisiaj o godzinie 18:50 odezwały się także dzwony we wszystkich katedrach w Polsce.

Odbudowa symbolu Paryża

Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział wczoraj, że świątynia zostanie odbudowana w ciągu pięciu lat. Na rekonstrukcję katedralnej iglicy rząd francuski rozpisze międzynarodowy konkurs. Z całego świata do Paryża płyną deklaracje pomocy w odbudowie i renowacji katedry Notre-Dame. Wśród oferujących pomoc jest także Watykan.

Z apelem do wszystkich Polaków o pomoc materialną w odbudowie katedry Notre-Dame w Paryżu zwrócił się arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Wsparcie ma zostać przekazane za pośrednictwem akcji sms-owej oraz przez dobrowolne wpłaty na konto Caritas Polska. Dobrowolnych wpłat na rzecz odbudowy katedry Notre-Dame można dokonywać na konto Caritas Polska 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem ODBUDOWA oraz wysyłając SMS na nr 72052 o treści ODBUDOWA (koszt 2,46 z VAT).

Pożar katedry Notre Dame

Pożar w paryskiej katedrze Notre Dame wybuchł przed godziną 19.00 w poniedziałek. Objął cały dach, drewniane wnętrze oraz jedną z wież. Jej iglica, sięgająca 93 metrów, jeden z symboli Paryża, runęła. Podczas akcji gaszenia jeden ze strażaków odniósł ciężkie obrażenia, a kilkudziesięciu innych zatruło się oparami. W akcji wzięło udział kilkuset strażaków.

Rektor katedry Patrick Chauvet powiedział, że skarbiec świątyni wraz z jej najcenniejszymi zabytkami i relikwiami: koroną cierniową oraz tuniką świętego Ludwika ocalał. W katedrze jest 29 kaplic, w jednej - od 1 grudnia 2018 roku - znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej oraz relikwie świętego Jana Pawła II.