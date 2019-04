Relikwie korony cierniowej zostały uratowane. Z katedry Notre Dame wyniósł je bohaterski ksiądz

norbertrabarbar godzinę temu Oceniono 17 razy 15

Wiecie o tym, że ta historia to są totalne bzdury?



Dzisiaj szacuje się, że większość opisów wyprodukowanych przez kościół w okresie średniowiecza jest nieprawdziwa gdyż ich tworzeniu przyświecała idea "chrześcijańskiego humanizmu", który mówił, że nie ważne są fakty historyczne, a pokrzepienie serc żyjących.



Dla wielu wierzących może to być szokujące, ale w średniowieczu kościół stwierdził, że historia Polski nie zaczęła się od Mieszka I tylko na długo przed naszą erą więc wymyślili sobie prawie 1500 lat polskiej historii, w której umieścili całe rody przedpiastowskich królów walczących na naszych terenach z Aleksandrem Wielkim czy Juliuszem Cezarem. Taka wersja historii wymyślona i spisana przez biskupa Wincentego Kadłubka obowiązywała przez 300 lat, a jej "skorygowana" przez Jana Długosza wersja była oficjalną wersją historii Polski aż do początków XX wieku. Oczywiście konserwatywni historycy jeszcze długo później nie potrafili się pogodzić z faktem, że zostali oszukani i cała ich wiedza na temat naszej historii nadawała się po prostu do kosza.



Ilość bzdur, które kościół wymyślił i spisał, a potem wmawiał wszystkim, że to prawda jest tak wielka, że dzisiaj podejrzewa się, że wiedza na temat całego wczesnego średniowiecza jest prawie całkowicie fikcyjna gdyż wykopaliska archeologiczne kompletnie nie potwierdzają tego co znajduje się w dokumentach produkowanych i fałszowanych przez średniowiecznych skrybów. Do tej pory udowodniono ponad 4 tysiące przypadków fałszerstw średniowiecznych dokumentów takich jak listy cesarskie czy papieskie.



Zainteresowanych tematem odsyłam do Donacji Konstantyna - wielkiego wałka, którym kościół zdobył olbrzymi majątek, ziemie oraz przywileje.



Na koniec zwrócę uwagę tylko, że artefakty takie jak ciernie z korony Jezusa czy Całun Turyński nie są objęte w kościele zbyt wielką czcią - to bardzo dziwne skoro miałyby to być prawdziwe przedmioty należące do Syna Bożego i będące świadkami jego śmierci i zmartwychwstania. Całun wystawia się jak zwykły eksponat muzealny, a fragmenty korony cierniowej trzyma się w "słoiku"... Gdyby te artefakty były autentyczne to byłyby centrum chrześcijańskiej wiary, a księża padaliby przed nimi na twarz. Tak się nie dzieje gdyż kościół wie, że zgodnie z ideą "chrześcijańskiego humanizmu" są to falsyfikaty stworzone ku pokrzepieniu serc.