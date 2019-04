Libia. Generał Haftar ostrzelał Trypolis. Zginęły cztery osoby. Dalsza eskalacja konfliktu

kartownik pół godziny temu Oceniono 4 razy 2

Parę dni temu gazeta alarmowała: prorosyjski generał Haftar idzie po władze. Teraz okazuje się że za nim stoi Arabia saudyjska i Egipt. I nie ma już wieści o „społeczności międzynarodowej”. Grunt to rzetelne dziennikarstwo. A wyjazd „uchodźców” w kierunku Nigru to świetna wiadomość. Oznacza, że wracają do zachodniej Afryki skąd przybyli. Widać szkoda „postępowym środowiskom” szkoda pieniędzy wyłożonych na promowanie nielegalnej emigracji do Europy.