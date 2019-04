Pożar katedry Notre Dame. Miedziany kogut z iglicy odnaleziony. W środku ukryto bezcenne relikwie

Jak pisze internetowy serwis "Le Figaro", wydawało się, że los miedzianego koguta z iglicy, która runęła z powodu pożaru, jest przesądzony. Tymczasem udało się go odnaleźć, o czym poinformował na Twitterze szef Francuskiej Federacji Budownictwa Jacques Chanut. Na opublikowanym zdjęciu widzimy, jak pisze Chanut, członka Grupy Odbudowy Zabytków. Mężczyzna miał znaleźć koguta pośród zgliszczy. Kogut jest niesłychanie ważną częścią katedry Notre Dame. To relikwiarz, w którym znajdują się fragment korony cierniowej, relikwie patronki Paryża świętej Genowefy oraz patrona Francji świętego Dionizosa.

Pożar katedry Notre Dame. Odnaleziono koguta

Pożar na drewnianym dachu katedry Notre Dame wybuchł w poniedziałek. Przyczyny nie są jeszcze znany, ale śledczy podejrzewają, że mogą mieć związek z prowadzonymi tam pracami renowacyjnymi. Prezydent Francji zapowiedział, że katedra Notre Dame zostanie odbudowana w ciągu pięciu lat. Dobę po pożarze świątyni Macron wygłosił orędzie do narodu.

APTOPIX France Notre Dame Fire Fot. Thierry Mallet / AP Photo

Powiedział, że katedra Notre Dame po odbudowie będzie jeszcze piękniejsza niż była. - Odbudujemy katedrę Notre Dame jeszcze piękniejszą. I chciałbym, żeby to się stało w ciągu pięciu lat. Możemy to zrobić. Zmobilizujemy się do tego - stwierdził francuski prezydent.

Propozycje pomocy w odbudowie katedry Notre Dame płyną z całego świata. Według francuskich władz, konstrukcja katedry jest stabilna, ocalała też większość dzieł sztuki, znajdujących się w świątyni. Papież Franciszek ma dziś rozmawiać przez telefon z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem na temat pożaru katedry. O 18.30 w polskim kościele w Paryżu odprawiona została msza święta w intencji Kościoła w Paryżu, we Francji i na świecie.

France Notre Dame Fire Fot. Michel Euler / AP Photo

Francuskie władze: Konstrukcja jest stabilna

Francuskie władze zapewniają, że konstrukcja katedry jest stabilna, ocalała też większość znajdujących się w niej dzieł sztuki. Według ekspertów, na skutek pożaru ucierpiało kilka procent zabytków. Prowadzone jest dochodzenie w sprawie okoliczności katastrofy.

Strażakom, którzy mimo szalejącego na dachu ognia weszli do wnętrza świątyni, udało się wynieść z zakrystii i ze skarbca najcenniejsze zabytki. Posługując się specjalnym robotem uratowali dziewięćdziesiąt procent dzieł sztuki, a także cenne relikwie: Koronę Cierniową i tunikę świętego Ludwika. Ocalały też słynne organy, znajdujące się między wieżami katedry. Teraz wymagają jednak starannych zabiegów, ponieważ zostały zalane wodą. Z polskiej kaplicy udało się wynieść obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i relikwie świętego Jana Pawła II.

Według prokuratury prowadzącej dochodzenie w sprawie pożaru, jego przyczyną było nieumyślne zaprószenie ognia w trakcie prac remontowych.

France Notre Dame Fire Christophe Petit Tesson / AP / AP

Papież Franciszek ma rozmawiać o pożarze z prezydentem Francji. Emmanuel Macron kontaktował się już między innymi z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, kanclerz Niemiec Angelą Merkel, a także z Sekretarzem Generalnym ONZ Antonio Guterresem.

W związku z pożarem katedry Notre Dame papież wystosował przesłanie do arcybiskupa Paryża Michela Aupetita, zapewniając o swej modlitwie i solidarności. Napisał, że katedra jest symbolem narodowym wszystkich Francuzów, niezależnie od przekonań. Udzielił błogosławieństwa wszystkim biskupom i wiernym Francji.

France Notre Dame Fire Fot. Cedric Herpson / AP Photo