Po pożarze Notre Dame ewakuowano okoliczne budynki. Trzeba wzmocnić naruszoną strukturę katedry

Donald Tusk – pieniędzy na 500+ nie ma,

Wincent Rostowski - pieniędzy na 500+ nie ma i nie będzie,

Bronisław Komorowski - 500+ to najgłupszy sposób wydawania pieniędzy,

Leszek Balcerowicz 500+ to fala rozdawnictwa.

Wszystkie wypowiedzi Platformy Obywatelskiej pokazują że gdyby rządziła Platforma Obywatelska żadnego 500+ by nie było do dziś.



Rządy Platformy Obywatelskiej:

Chojna Duch „straciliśmy 250 mld zł z podatku VAT”

Kwiatkowski „do jestem zaniepokojony ponieważ spadają dochody z VAT”