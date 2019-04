Prokurator o pożarze katedry Notre Dame: Nie wykazano celowego działania. To był wypadek

prokuraturarejonowa godzinę temu Oceniono 4 razy 4

Redaktor Terlikowski jest innego zdania. Uważa że to nie był przypadek tylko zwiastun apokalipsy, jedna z siedmiu pieczęci.



Tylko nie do końca rozumiem dlaczego redaktor Terlikowski całkowicie ignoruje globalne ocieplenie. Idąc tokiem jego rozumowania to nic innego jak czwarta czasza gniewu.