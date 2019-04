Wielka Brytania. 26 szkieletów osób złożonych w ofierze. Tajemnicze odkrycie w Oxfordshire

Oznacza to, że pochodzą one z epoki żelaza oraz czasów Imperium Rzymskiego. Ułożenie niektórych ciał wskazuje na to, że były to rytualne ofiary. Poza ludzkimi szczątkami w grobach znajdowały się także szkielety należące do zwierząt oraz przedmioty domowego użytku - ceramika i ozdoby.

Wielka Brytania: 26 szkieletów odkryto w hrabstwie Oxfordshire

Znaleziskiem zajmą się teraz archeolodzy z dystryktu Cotswold. Kości zostaną przeniesione do laboratorium, gdzie zostaną poddane dokładniejszym badaniom. Dyrektor wykonawczy grupy naukowców Neil Holbrook powiedział: "Szkielety znalezione zostały w regionie Childrey Warren w okolicach Wantage w hrabstwie Oxfordshire. Zgromadzone dowody wskazują na to, że szkielety mają wiek około trzech tysięcy lat. Pochodzą więc z czasów zanim tereny wysp Brytyjskich zostały podbite przez starożytnych Rzymian. Ułożenie ciał wskazuje na to, że mogły to być szkielety osób, które zostały złożone w ofierze".

Chris Rochford z Thames Water zapewnił, że nie jest to pierwsze znalezisko tej firmy. Podczas budowy sieci wodociągowej pracownicy kilkukrotnie natykali się na historyczne szczątki, jednak nigdy ich odkrycie nie było tak istotne dla poznania historii kraju.