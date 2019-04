Donald Tusk z apelem po pożarze katedry Notre Dame. "Wzywam 28 państw UE do odbudowy"

lukasz_patrykus godzinę temu Oceniono 17 razy 5

no to jak Tusk apeluje o odbudowę to pisowcy będą przeciw 27:1 to ich europejskie motto!

a tak na marginesie dajcie, Francuzom szanse, niech najpierw choć policzą ile to będzie kosztować zanim się wszyscy po kolei rzuca do fundowania odbudowy ;-) oni potrafią i okręty i odrzutowce i TGV sobie zbudować to i więźbę z drewna dadzą rade odtworzyć