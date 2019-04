Pożar w meczecie Al-Aksa w Jerozolimie. Świątynia płonęła w tym samym czasie, co katedra Notre Dame

Nagrania i zdj璚ia, kt鏎e opublikowano w mediach spo貫czno軼iowych, pokazuj dym i ogie wy豉niaj帷e si z dachu budynku znanego jako Pok鎩 Modlitwy Marwani lub Stajnie Salomona. Po瘸r w meczecie Al-Aksa, jednym z naj鈍i皻szych miejsc dla wyznawc闚 islamu, wybuch mniej wi璚ej w tym samym czasie, co znacznie wi瘯szy po瘸r w katedrze Notre Dame.

Lokalne media poinformowa造, 瞠 stra po瘸rna zdo豉豉 sprawnie opanowa po瘸r. Obszar wok馧 meczetu Al-Aksa w Jerozolimie jest obecnie zamkni皻y, a s逝瘺y badaj przyczyn po瘸ru. Wewn徠rz meczetu nie odnotowano 瘸dnych powa積ych uszkodze. Nie ma te 瘸dnych rannych. Szejk Azzam al-Khatib, dyrektor generalny Departamentu Spraw Meczet闚 w Jerozolimie, powiedzia jorda雟kiej stacji Al-Mamlaka TV, 瞠 po瘸r wybuch na dziedzi鎍u, a wst瘼ne informacje sugeruj, 瞠 ogie m鏬 zosta zapr鏀zony przez dzieci bawi帷e si w okolicy - pisze "Newsweek".

Izraelska policja wszcz窸a 郵edztwo w sprawie incydentu i przes逝cha豉 stra積ika, kt鏎y mia by na s逝瘺ie w czasie wypadku - informuje portal The New Arab. M篹czyzna mia poinformowa 郵edczych, 瞠 do zdarzenia mog這 do嗆 w trakcie kr鏒kiej przerwy podczas zmiany stra積ik闚 mi璠zy godzin 19:15 a 19:30.

Meczet Al-Aksa to jedna z najwa積iejszych 鈍i徠y muzu軛a雟kich na 鈍iecie (uznawana jest przez muzu軛an闚 za trzecie najwa積iejsze 鈍i皻e miejsce po Mekce i Medynie). Znajduje si w Jerozolimie na Wzg鏎zu 安i徠ynnym, kt鏎e jest istotnym miejscem zar闚no dla wyznawc闚 judaizmu, jak i islamu. Zosta zbudowany w latach 660–691 n.e. na pami徠k nocnej podr騜y proroka Mahometa do Tronu Bo瞠go. 安i徠ynia ta mie軼i do 30 000 wiernych.