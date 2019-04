Katedra Notre Dame po pożarze. Zabytkowe witraże, organy i relikwie. Co udało się ocalić?

tempo.rary pół godziny temu Oceniono 8 razy 6

Jak bardzo krótkowzrocznym trzeba być, żeby nie widzieć, że na naszych oczach tracimy dorobek ludzkości. To architektoniczne cudo wyznaczało całą epokę w dziejach świata ludzi. Wraz z nim ta epoka się skończy. Skala tragedii nie przerasta utraty biblioteki aleksandryjskiej (wraz z nią ludzkość straciła ogromną część swojej wiedzy; nigdy się nie dowiemy, co zostało odkryte/wynalezione przedtem), ale spokojnie można to porównywać. To tragiczny dzień dla wszystkich wykształconych ludzi tego świata.

Trzy razy miałam okazję być w środku i jestem wdzięczna losowi, że mogłam. Nasze dzieci, nasze wnuki już tego nie będą miały szansy zobaczyć. Plus jest taki, że w naszych czasach mamy wszystko o tyle dobrze udokumentowane, że możemy być w stanie odtworzyć ją dokładnie we wszystkich detalach. Pożre to ogromne pieniądze i pewnie dziesiątki lat, ale ten budynek jest tego wart, jest wart więcej niż 99% tego co człowiek wybudował kiedykolwiek w historii.