Mateusz Morawiecki: Katedrę Notre-Dame odbudujmy wszyscy razem jako Europejczycy

Prezydent Francji Emmanuel Marcon już zadeklarował, że katedra Notre Dame zostanie odbudowana. Cały naród ma dołożyć się do odbudowy katedry, prezydent liczy też na międzynarodowe wsparcie.

- Bitwa nie jest jeszcze wygrana. Najbliższe godziny będą trudne. Ale część katedry, fasadę udało się uratować - mówił Macron. - Wszyscy rozumieją, że to szczególnie trudne dla katolików we Francji i katolików na świecie. Jest to również trudne dla Paryża (...). Notre Dame to nasza historia, nasza literatura, nasza wyobraźnia. Przeżyliśmy z nią epidemie, wojny i wyzwolenia. To centrum naszego życia. To katedra, która nigdy nie może zniknąć - dodał.

Deklarację w sprawie odbudowy katedry złożył też premier Mateusz Morawiecki, który na Twitterze napisał, że "Polska wie, co to znaczy utracone dziedzictwo zniszczone w pożodze. Warszawę odbudowaliśmy z ruin sami. Katedrę Notre-Dame odbudujmy wszyscy razem jako Europejczycy. To wspaniały symbol Paryża, jak i naszej Europy".

- Katedra Notre Dame w ogniu jest ogromnym dramatem dla Kościoła i europejskiej historii. To tragiczna chwila dla wszystkich katolików, chrześcijan oraz miłośników wielkich dzieł sztuki, które stracimy bezpowrotnie. Polska łączy się w tej chwili myślami z Paryżem, z Francją - dodał Morawiecki.

Gdzie jest katedra Norte Dame?

Katedra Norte Dame w Paryżu (Francja) uznawana jest za jeden z najbardziej znanych zabytków w Europie i najbardziej znanych katedr na świecie.

Jej budowa rozpoczęła się w 1160 roku, a została skończona dopiero w 1260 roku. W ciągu następnych stuleci często była modyfikowana i modernizowana. Katedra jest zlokalizowana na wyspie na rzece Sekwanie w 4. okręgu Paryża.

Swoją wielką popularność budowla zawdzięcza także powieści Victora Hugo "Dzwonnik z Norte Dame", a później filmowi anonimowemu Disneya.