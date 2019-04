Paryż. Pożar w Notre Dame. Zawaliły się dach i iglica, ale uratowano strukturę i dwie wieże

ariel1968 godzinę temu Oceniono 7 razy 1

Tak sobie czytam te wasze komentarze. Nie chodzę do kościoła, religijna strona tego tematu mnie nie interesuje. Ale dla czego taki hejt, 850 lat naszej historii poszło z dymem i cieszycie się jak debile. Nie rozumiem. Ta katedra podobnie jak inne jeszcze nie zniszczone była wspaniałym przykładem wielkiego rozwoju cywilizacyjnego i architektonicznego swoich czasów.

Jeśli kogoś cieszy, że teraz jest to tylko kupa gruzów to zostaje tylko Mehmet i Syria.