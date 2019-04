Arcybiskup Stanisław Gądecki: Jestem wstrząśnięty obrazem płonącej katedry Notre Dame

"Choć płoną bezcenne zabytki dziedzictwa europejskiego, wierzymy, że duch Francji i chrześcijańskiego świata pozostanie nienaruszony" - napisał arcybiskup Stanisław Gądecki.

Pożar katedry Notre Dame. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo

Paryżanie modlą się przed katedrą Notre Dame

W Paryżu wierni modlą się przed płonącą katedrą Notre Dame. Na zamieszczonych w mediach społecznościowych zdjęciach i filmach widać młode osoby odmawiające różaniec i śpiewające modlitwy.

Na znak solidarności z wiernymi ze stolicy w Rouen, decyzją tamtejszego ordynariusza, arcybiskupa Dominique'a Lebruna o godzinie 21:00 odezwały się dzwony. W tym właśnie czasie w Paryżu zawaliła się iglica, a po niej cały dach katedry Notre-Dame.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Francji, arcybiskup Eric de Moulins-Beaufort powiedział, że wraz z pożarem katedry Notre-Dame w Paryżu zniszczeniu uległa część nas.

Arcybiskup Reims zauważył, że świątynia ta jest dla wszystkich jego rodaków symbolem kraju oraz miejscem historycznych wydarzeń i zgromadzeń. "Ten dramat przypomina nam, że nic na tej ziemi nie trwa wiecznie" - zauważył duchowny. Dodał, że dużo myśli o diecezji paryskiej. "Nie będzie można celebrować Mszy Krzyżma. Jest to część naszego ciała, która została zniszczona. Mam jednak nadzieję, że stworzy to nowy impuls, powszechny ruch" - dodał arcybiskup Eric de Moulins-Beaufort.

Do wspólnej modlitwy wezwał arcybiskup Paryża Michel Aupetit. Na Twitterze, zwrócił się do paryskich duchownych. "Strażacy wciąż walczą o uratowanie wież Notre Dame de Paris. Módlmy się. Krokiew, dach i iglicę strawił ogień. Módlmy się. Jeśli chcecie, możecie uruchomić dzwony waszych kościołów, by zaprosić do wspólnej modlitwy" - napisał arcybiskup Michel Aupetit.

Z kolei mer Paryża Anne Hidalgo napisała na swoim profilu, że brakuje jej słów, by wyrazić ból, jaki odczuwa patrząc na katedrę Notre-Dame niszczoną przez płomienie. Dodała, że ,,dziś wieczorem wszyscy paryżanie i Francuzi opłakują ten symbol naszej wspólnej historii". Zapewniła, że ze swojej dewizy "Fluctuat nec mergitur (Rzuca nim fala, lecz nie tonie)" władze stolicy Francji zaczerpną siłę, by się podnieść po tej tragedii.

Czytaj więcej: Pożar Notre Dame w Paryżu. Dlaczego strażacy nie gaszą ognia z góry? Mają powód

Pożar katedry Notre Dame. Komunikat Watykanu

Stolica Apostolska wyraziła swoją bliskość z francuskimi katolikami i mieszkańcami Paryża w związku z pożarem katedry Notre Dame. Biuro Prasowe Watykanu opublikowało komunikat w tej sprawie.

Rzecznik Watykanu Alessandro Gisotti napisał, że Stolica Apostolska z ogromnym smutkiem przyjęła wiadomość o strasznym pożarze, który zniszczył symbol chrześcijaństwa we Francji i na świecie. Zapewniamy o swoich modlitwach Francuzów, Paryżan i strażaków, którzy stawiają czoło tej dramatycznej sytuacji.

Przyczyna pożaru w Notre Dame

Pożar, który wybuchł dziś wieczorem w katedrze Notre-Dame szybko się rozprzestrzenił i objął dach gotyckiej świątyni. Strawił go całkowicie. Zawaliła się też iglica.

Jak dotąd strażacy nie są w stanie powstrzymać rozprzestrzeniającego się ognia. Nadal nie są znane dokładne przyczyny wybuchu pożaru. Strażacy wiążą je wstępnie z trwającymi w świątyni pracami renowacyjnymi. Zostało uruchomione śledztwo w tej sprawie.

Na miejscu są prezydent i premier Francji: Emmanuel Macron i Edouard Philippe. Wcześniej szef państwa napisał na Twitterze, że ogrania go smutek, gdy widzi, jak "płonie część nas samych".

Katedra Norte Dame - 30 tysięcy turystów dziennie

Arcydzieło sztuki gotyckiej, paryską katedrę Notre Dame, którą budowano w latach 1163-1345, odwiedza rocznie 12-14 milionów turystów. Dziennie około 30 tysięcy osób.

W Katedrze jest 29 kaplic, w jednej z nich- od 1 grudnia 2018 roku, znajduje się kopia Matki Boskiej Częstochowskiej oraz relikwie św. Jana Pawła II.