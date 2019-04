Pożar Notre Dame w Paryżu. Dlaczego strażacy nie gaszą ognia z góry?

Pożar katedry Notre Dame w Paryżu wybuchł w poniedziałek około godziny 19. Zaczął się w okolicach dachu, gdzie od jakiegoś czasu trwał remont. Po zaledwie godzinie zawaliła się słynna iglica katedry, a później zawalił się dach.

Czytaj naszą relację na żywo.

Pożar Notre Dame. Dlaczego nie gaszą go z góry?

Strażacy walczą z ogniem w katedrze Notre Dame od prawie czterech godzin. Jak podaje agencja AFP na miejscu jest aż 400 strażaków. W tym momencie próbują ocalić to, co znajduje się w środku - dzieła sztuki i inne cenne przedmioty. Rzecznik katedry dodaje, że wszystkie drewniane elementy stanęły w ogniu i możliwe, że zostaną doszczętnie zniszczone.

- Nie jesteśmy pewni, czy uda nam się powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia. Jeśli płonące konstrukcje się zawalą, możemy sobie tylko wyobrazić skalę strat - mówi jeden ze strażaków pracujących na miejscu dla stacji BFM.

Od polityków i innych ważnych osobistości z całego świata płyną słowa wsparcia i zaniepokojenia. Wśród nich znalazł się również Donald Trump, który poradził Francuzom działać szybko i ugasić ogień zrzucając na niego wodę z samolotów. Prezydent USA nie jest oczywiście jedyną osobą, która zastanawia się dlaczego francuskie służby nie gaszą pożaru katedry Notre Dame z samolotu? Okazuje się jednak, że to bardzo zły pomysł.

Francuskie służby ratunkowe mówią, że robią wszystko, co mogą, aby opanować pożar w Notre Dame, ale zrzucenie wody z samolotów nie jest w obecnej sytuacji dobrym pomysłem. Francuska Dyrekcja Generalna Bezpieczeństwa Cywilnego tłumaczy, że to metoda, której nie można wykorzystać, ponieważ cała konstrukcja paryskiej katedry mogłaby się wtedy zawalić. Dodają, że "to bardzo trudny pożar".

Przyczyna pożaru w Notre Dame

Powód pożaru w Notre Dame w Paryżu nie jest jeszcze oficjalnie znany. Mówi się jednak, że ogień pojawił się w pochodzącej z XIII wieku części budynku, która właśnie przechodziła remont. Chodziło o naprawę, zawalonej już podczas pożaru, iglicy oraz renowację znajdującego się na niej ołowiu. Remont miał kosztować 6 milionów euro.

Paryska prokuratura natychmiast zareagowała na wieść o pożarze. Zaledwie godzinę po jego wybuchu wszczęto śledztwo, które ma wyjaśnić jego przyczynę.

Gdzie jest katedra Norte Dame?

Katedra Norte Dame w Paryżu (Francja) uznawana jest za jeden z najbardziej znanych zabytków w Europie i najbardziej znanych katedr na świecie.

Jej budowa rozpoczęła się w 1160 roku, a została skończona dopiero w 1260 roku. W ciągu następnych stuleci często była modyfikowana i modernizowana. Katedra jest zlokalizowana na wyspie na rzece Sekwanie w 4. okręgu Paryża.

Swoją wielką popularność budowla zawdzięcza także powieści Victora Hugo "Dzwonnik z Norte Dame", a później filmowi anonimowemu Disneya.