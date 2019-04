Paryż. Płonie katedra Notre Dame. Emmanuel Macron: Płonie symbol naszej tożsamości

W poniedziałek około godziny 19 w Paryżu wybuchł pożar, który trawi katedrę Notre Dame. Francuskie media informują, że nie ma żadnych ofiar tragedii. Cała wyspa na Sekwanie, na której stoi katedra Notre Dame została ewakuowana. Władze miasta apelują o zachowanie bezpiecznej odległości.

Sytuację w Paryżu można na bieżąco śledzić w naszej RELACJI NA ŻYWO>>>

Dokładna przyczyna pożaru nie jest znana, ale spekuluje się, że może mieć on związek z remontem, który trwał właśnie w katedrze. Sprawę bada już prokurator.

Paryż. Pożar w katedrze Notre Dame

Na informację o pożarze w katedrze Notre Dame natychmiast zareagował prezydent Francji Emmanuel Macron. Polityk miał w poniedziałek wygłosić przemówienie, ale chwilę po godzinie 19 zostało ono odwołane.

- Katedrę Notre Dame opanowały płomienie. To wielkie emocje dla całego narodu. Myślami jestem ze wszystkimi katolikami i wszystkimi Francuzami. Jak wszyscy moi rodacy, jestem dziś pełen smutku, widząc, jak płonie symbol naszej tożsamości - napisał polityk na Twitterze.

Pożar katedry Notre Dame skomentował również przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. - Minuta po minucie śledzę pożar, który trawi katedrę Notre Dame. To miejsce, które należy do całej ludzkości. Cóż to za smutny spektakl. Cóż za smutek. Podzielam emocje narodu francuskiego, który jest częścią narodu europejskiego - napisał.

"Myślami jestem z naszymi odważnymi strażakami walczącymi, aby ugasić pożar, który trawi ten cud naszego dziedzictwa i naszej kultury" - napisała przewodnicząca Frontu Narodowego Marine Le Pen.

Także przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział kilka słów na temat tragedii w Paryżu. Napisał na Twitterze po francusku: "Katedra Notre Dame w Paryżu to katedra całej Europy. Jesteśmy wszyscy z mieszkańcami Paryża".

- To symbol Francji i naszej europejskiej kultury - mówi z kolei Angela Merkel. Jak podaje agencja AFP, kanclerz Niemiec powiedziała, że "obraz pożaru katedry Notre Dame sprawia jej ból".

Słowa wsparcia i rady płyną także ze Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump pisze, że to, co dzieje się teraz we Francji jest straszne. "Być może warto spróbować zgasić pożar wodą z samolotu. Trzeba działać szybko!" - pisze Trump.

Gdzie jest katedra Norte Dame?

Katedra Norte Dame w Paryżu (Francja) uznawana jest za jeden z najbardziej znanych zabytków w Europie i najbardziej znanych katedr na świecie.

Jej budowa rozpoczęła się w 1160 roku, a została skończona dopiero w 1260 roku. W ciągu następnych stuleci często była modyfikowana i modernizowana. Katedra jest zlokalizowana na wyspie na rzece Sekwanie w 4. okręgu Paryża.

Swoją wielką popularność budowla zawdzięcza także powieści Victora Hugo "Dzwonnik z Norte Dame", a później filmowi anonimowemu Disneya.